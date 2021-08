La Juventus Primavera batte 2 a 1 la Fiorentina e conquista i primi 3 punti della stagione. Di seguito le pagelle del match:– Un balzo felino per evitare la beffa su pallonetto, gran parata! Per il resto è sempre pronto quando chiamato in causa– Ha buone doti tecniche, che aiutano la squadra quando c’è da risalire il campo palla al piede. Nel secondo tempo cala vertiginosamente– In alcune occasioni è un po’ impacciato e poco preciso– Bene nel primo tempo, nel secondo sbaglia la lettura in occasione del rigore poi trasformato dai viola ed è irruento in più di un'occasione– Soffre un po’ le galoppate avversarie e non riesce a spingere in avanti– Tra i 22 in campo, è sicuramente il più in forma. Guadagna il rigore che permette alla Juve di sbloccare il risultato ed è molto generoso nel rincorrere gli avversari per tutto il campo (Dal 90's.v.)– Quest’anno sarà lui il cervello della squadra: oggi dimostra di poter reggere il peso di questa eredità. Nella ripresa cala anche lui, e soffre la pressione costante dei viola in mediana– È probabile che in questa stagione la sua collocazione sarà a centrocampo: con i piedi nulla da dire, è anche generoso in copertura, ma deve migliorare in interdizione, è naturale (Dall'80's.v.)– Quando si accende diventa imprendibile, il problema è che per ampi tratti scompare dal vivo del gioco. Bene nel dare una mano a centrocampo nel secondo tempo, quando parte l'assalto dei viola (Dall'80's.v.)– All’inizio soffre un po’, perde qualche pallone di troppo. Il gol, però, è meraviglioso, da vero bomber: coordinazione, prontezza, precisione e potenza: non male come battesimo!– Dopo tanta sfortuna, questo deve essere l’anno della svolta. Si vede dall’inizio che è cosciente di questo: la prima parte del primo tempo è impeccabile e viene premiato dalla fortuna in occasione del rigore. Dopo perde un po’ in concentrazione e rischia di regalare una palla gol ai viola, in questo deve crescere (Dal 65’- Anche per lui si tratta di esordio: le gambe non tremano e dà il suo contributo)– Cambiano gli interpreti, ma l’identità di gioco della sua squadra rimane la stessa, già dalla prima partita. Chapeau