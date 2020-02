di Lorenzo Bettoni, inviato a Firenze

Israel 7 – Due interventi decisivi nel secondo tempo, sul gol viola non può niente.

Leo 6 – Esce dopo un duro scontro con Delle Mura, dà tutto. (68' Ntenda 6 – La seconda presenza in bianconero in una cornice d’eccezione.)

Gozzi 7 – Diverse chiusure importanti, poche sbavature.

Dragusin 6 – Tiene botta su avversari difficili da marcare.

Anzolin 6 – Senza strafare, dà equilibrio e centellina le discese sulla sinistra.

Tongya 6.5 – Moto perpetuo.

Fagioli 7 – Sa sempre cosa fare con la palla tra i piedi. Inizia vertice basso, con il passare del tempo alza il baricentro ma non perde mai qualità. Sfortunato, prende un palo.

Ranocchia 6 – Soffocato dal pressing viola, sembra un po' stanco. (80' Sene sv)

Ahamada 7 – Porta in vantaggio la Juve con un tiro da fuori deviato. Quando si accentra non è mai facile da prendere.

Petrelli 6.5 – Fa la guerra, gli manca il tocco finale (68' Moreno 6 – Vivace ma i viola lo fermano quasi sempre)

Da Graca 6 – Ha una grande palla gol nella ripresa, Brancolini lo ipnotizza.

All. Zauli 6 – Pari giusto in un campo difficile e davanti a circa 200 tifosi. Ora sono 18 risultati utili consecutivi la qualificazione alla finale di Coppa Italia si decide il 19 febbraio a Vinovo.



FIORENTINA: Brancolini 5.5, E. Pierozzi 5.5, Ponsi 6, Dutu 6.5, Dalle Mura 6, Beloko 5.5, Fruk 5.5 (72' N.Pierozzi 6), Lovisa 5 (72' Spalluto 6), Kokovec 7 (90' Agostinelli sv), Koffi 6, Fiorini 5.5. All. Bigica 6