di Marco Amato

La Juve Primavera vince 1 a 0 contro la Fiorentina e passa momentaneamente al primo posto del campionato Primavera. Una gara di sofferenza, dimostrazione di una squadra matura e quadrata.



GAROFANI 7 – Domina, come al solito, in area. Nel secondo tempo compie una parata spettacolare



LEO 6.5 – Manca in fase di spinta perché impegnato a costruire trincee per respingere gli attacchi viola



RICCIO 6.5 – I bianconeri oggi faticano e devono subire gli attacchi dei viola: per fortuna c'è il capitano ad alzare il muro davanti Garofani



NZOUANGO 6.5 – Qualche imprecisione nel posizionamento, ma oggi nell'uno contro uno gioca un partitone



NTENDA 6.5 – Dietro non fa passare gli avversari, davanti, quando ha campo, diventa imprendibile



HASA 5.5 – Lotta, fa a spallate, mette tutto in campo e la grinta va premiata. Con il pallone tra i piedi, però, non riesce a rendere fluida la manovra, tanti errori (Dal 55' SEKULARAC 6 - Lì nel mezzo, a dare fastidio a chi passa dalle sue parti)



DE WINTER 7 – Gioca fuori ruolo per necessità e si vede. Almeno nel primo tempo, quando fatica a far girare palla. Molto meglio nella ripresa, prezioso in entrambe le fasi ILING 7 – Sposta l'asticella sempre un po' più in alto, il suo percorso di crescita è certificato dal gol di oggi: il secondo consecutivo in due gare



SOULE 7 – Le sue accelerate scuotono una Juve in difficoltà e spezzano l'impasse: ha il grande merito di creare l'azione che porta all'1 a 0 di Iling (Dal 74' BONETTI s.v - Dà una mano alla squadra durante l'assedio viola)



CHIBOZO 6.5 – Qualche imprecisione nel servire i compagni; è precisissimo, invece, quando c'è da mettere Iling nelle condizioni di segnare l'1 a 0 (Dall'86' CERRI s.v. - Dentro per lottare sui palloni alti)



SEKULOV 6 – Partita di grande sacrificio, lavora per la squadra e dà una mano in fase di copertura (Dall'86' COTTER s.v. - Forze fresche per le ripartenze)



All. BONATTI 7 - Questa partita rappresenta un rito di passaggio, come quando si ritira la pergamena del diploma. La squadra ha raggiunto la maturità e gioca da grande, anche quando soffre