La Juventus Primavera di Andrea Bonatti scende in campo in casa dell'Empoli per la seconda partita del campionato Primavera. I bianconeri hanno esordito in campionato sul difficile campo dell'Atalanta riuscendo a portare a casa un punto meritatissimo. La prima rete ufficiale della stagione è stata segnata da Cosimo Marco Da Graca alla scadere della sfida contro la Dea.



DIRETTA



1' - Iniziata la partita!



FORMAZIONI UFFICIALI



EMPOLI (4-3-3): Hvalic; Donati, Fradella, Pezzola, Rizza; Belardinelli, Degli Innocenti, Baldanzi; Sidibe, Lipari, Ekong. All. Buscè. A disp. Biagini, Riccioni, Di Natale, Morelli, Simic, Martini, Lombardi, Brkic, Fazzini, Asllani, Manfredi, Folino



JUVENTUS (4-2-3-1): Garofani; Leo, De Winter, Riccio, Ntenda; Miretti, Pisapia; Omic, Tongya, Turicchia; Sekulov. All. Bonatti. A disp. Senko, Nzouango, Mulazzi, Verduci, Soulè, Fiumanò, Cerri, Da Graca, Bonetti, Cotter, Iling-Junior



Arbitro: Centi di Viterbo