di Lorenzo Bettoni

Garofani 6.5 - Alla vigilia aveva chiesto concentrazione per fare una buona partita. La squadra lo segue e lui è il primo a dare l’esempio. Sempre pronto, un paio di parate decisive.



Leo 7 - Spinge e difende, grande lavoro sulla fascia destra.



De Winter 6.5 – Lipari non è cliente facile ma lui lo gestisce in qualche modo



Riccio – 7 Straripante fisicamente.



Ntenda – 6.5 Quando spinge la falcata fa paura, ordinato dietro.



Miretti – 7.5 Tecnicamente e tatticamente ricorda molto Fagioli. È uno dei due centrocampisti centrali del 4-2-3-1 ma di fatto gioca a tutto campo. Propizia il gol di Da Graca con uno scambio bellissimo con Tongya



Pisapia 6.5 – Di lotta e di governo Omic 6.5 – Cerca sempre di creare superiorità, aiuta in fase difensiva (73' Iling 7 – Esordio e assist che chiude la gara più altri buoni spunti.)



Tongya 7.5 – Quantità e qualità, crescita continua.



Turicchia 6 – Corre tanto e infatti non è lucidissimo nelle scelte in avanti. (83’ Bonetti sv)



Sekulov 6.5 – Non è un attaccante di ruolo ma ci prova. Un paio di volte gli dice di no Hvalic (63' Da Graca 8 – La storia si ripete: come contro l’Atalanta entra e segna. Dà forza all’attacco bianconero tenendo sempre su la palla)



All. Bonatti​ 8 – Si vede già la sua mano. La Juve pressa alto, gioca sempre con coraggio e dopo aver colpito l’Empoli ai fianchi lo affossa con Da Graca, ancora una volta decisivo dalla panchina. Un punto contro l’Atalanta e tre sul campo dell’Empoli, due dei campi più difficili del campionato. Se il buongiorno si vede dal mattino…





EMPOLI: Hvalic 7; Donati 5.5, Fradella 6, Pezzola 5.5, Rizza 6; Belardinelli 5 (87' Simic sv), Degli Innocenti 5.5, Baldanzi 5.5 (75' Lombardi); Sidibe 5 (83' Brkic sv), Lipari 6 (87' Martini sv), Ekong 5. All. Buscè 5