Dopo il pari casalingo contro il Lecce, la Juventus Primavera torna in campo questo pomeriggio alle 16:30. Di fronte, l'Empoli detentore del titolo nazionale di categoria. L'Empoli che sconfisse proprio i bianconeri nella fase playoff. Una sorta di rivincita, quindi. Anche se l'obiettivo, oggi, è tornare a vincere e scrollarsi di dosso un periodo di magra in campionato.: 0-1: (Turco 23'): Hvalic; Boli, Pezzola, Evangelisti, Rizza; Fazzini, Degli Innocenti, Ignacchiti; Rossi; Villa, Magazzù.: Filippis, Morelli, Guarino, Heimisson, Panicucci, Logrieco, Renzi, Indragoli, Marianucci, Ekong, Mauro, Cassai..: Buscè​Senko; Savona, Fiumanò, Nzouango, Turicchia; Mulazzi, Omic, Bonetti, Iling; Turco, Chibozo..: Scaglia, Ratti, Cerri, Rouhi, Doratiotto, Solberg, Ledonne, Dellavalle, Mbangula, Sekularac, Strijdonck​.: Bonatti.​:​sig. Adolfo Baratta della sezione di Rossano30' - Cross in mezzo di Turco, Bonetti manca clamorosamente un'ottima occasione dall'altezza del dischetto del rigore23' - GOL JUVE, lancio verticale per Turco che sbuca alle spalle della difesa empolese e batte Hvalic15' - Tentativo di Mulazzi che prova a sorprendere il portiere empolese fuori dai pali al volo, buona l'idea ma esecuzione sbagliata10' - Calcio di punizione dalla distanza di Omic, tiro potente ma Hvalic si distende e devia fuori1'- Inizia la partita