La Primavera torna in campo per la prima giornata di ritorno del campionato, la 16a. Di fronte ci sarà l'Empoli, che come la Juve ha iniziato male il campionato per poi ritrovarsi. I bianconeri arrivano da 14 risultati utili consecutivi tra campionato e coppa, ma non vogliono fermarsi. Assenti Dragusin e Fagioli, che sono con l'Under 23. Torna titolare Petrelli al posto di Da Graca. Seguite la gara con noi su IlBiancoNero.com.



IL TABELLINO



Empoli-Juve: 0-1



Marcatori: 34' Cannavò



EMPOLI (4-3-1-2) - Pratelli; Donati, Matteucci, Viti, Adamoli; Belardinelli, Zelenekovs, Lombardi; Sidibe; Merola, Cannavò. All. Buscé.



A disposizione: Hvalic, Riccioni, Fradella, Chinnici, Pezzola, Ekong, Bozhanaj, Lipari, Sakho, Asllani, Bertolini, Martini



JUVE (4-3-1-2) - Israel; Leo, Riccio, Gozzi, Anzolin; Sekulov, Leone, Ahamada; Tongya; Petrelli, Moreno. All. Zauli.



A disposizione: Garofani, Bandeira, Vlasenko, Miretti, Sene, De Winter, Stoppa, Gerbi



Arbitro: Carella di Bari



LA DIRETTA



45' Senza recupero si chiude il primo tempo. Empoli meritatamente in vantaggio.



38' La Juve prova a reagire: angolo conquistato, ma nulla di fatto.



34' - Gol Empoli! Segna Cannavò con un destro dal limite, deviato da Riccio sbatte sul palo interno e batte Israel.



28' - Calcia Merola, palla alta



23' - Spinge l'Empoli, Juve che difende.



18' - Israel male in uscita, Merola prova ad approfittarne, ma chiude di nuovo il portiere bianconero.



16' - Empoli vicino al gol con Lombardi: mancino in diagonale, palla fuori poco.



12' Zelenekovs pericoloso: mancino dal limite di poco a lato.



11' Ancora su corner, ancora pericoloso l'Empoli. Colpo di testa a centro area, palla alta.



8' La Juve prova a tenere il pallone, troppe imprecisioni.



5' - Punizione dalla trequarti per l'Empoli: la Juve concede l'angolo.



1' Ore 13.05, si parte.