Dopo più di un mese, la Juventus Primavera batte 2 a 1 l'Empoli e torna alla vittoria in campionato. Di seguito le pagelle dei bianconeri:- Una saracinesca: diversi interventi decisivi a murare la porta bianconera. Oltre a questo, si reinventa assistman e serve Turco nell'occasione dell' 1 a 0- Parte bene, nel secondo tempo soffre maggiormente le avanzate empolesi- Decisivo nel salvare sulla linea un gol già fatto- Sulla sedia riservata al regista, questa sera c'è scritto il suo nome. Le sue verticalizzazioni, soprattutto nel primo tempo, sono un fattore- Macina chilometri su chilometri, come al solito, ma a volte è troppo arruffone e fa confusione- Il suo ritorno in campo è un'ottima notizia per la squadra di Bonatti. Ottimo negli inserimenti, non dà punti di riferimenti alla difesa avversaria. Cala nella ripresa, ma non potrebbe essere altrimenti(Dal 63'- Dentro per respingere l'assedio empolese e stringere le maglie: adempie al suo compito. Sul gong fa un salvataggio decisivo per le sorti del match)- Come al solito, è lui a mettere ordine in mezzo al campo quando la situazione diventa caotica- Una partita che, per larghi tratti, è manifesto della sua crescita. Meglio in interdizione che in costruzione e questa è un'ottima notizia perché dimostra che il ruolo di centrocampista gli calza sempre meglio (Dal 75'- Un quarto d'ora ben fatto, senza sbavature)- Qualche sparuta fiammata e poco più. Bravo, però, nell'occasione del 2 a 0 a seguire la transizione e servire con precisione Chibozo in mezzo all'area- Tempismo perfetto, precisione chirurgica, anche oggi dimostra di essere un attaccante di altissimo livello. Ora i riflettori sono su di lui ((Dal 75'- Bravo a condurre palla e guidare la transizione nel contropiede che porta al 2 a 0)- Quando parte semina il panico nella difesa avversaria e ha il merito di rimanere lucido nel finale e segnare il 2 a 0- Una partita dove la sua squadra dimostra di saper controllare il gioco e assediare gli avversari e, allo stesso tempo, vestire i panni della "provinciale", soffrire e difendere un risultato che è preziosissimo