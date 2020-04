Non si sa. Semplicemente, è ancora impossibile decidere una data e capire per bene la situazione. Come racconta Tuttosport, non c'è ancora una risposta alla possibile ripresa del campionato Primavera. E il problema non si pone solo in Italia, anche per la Youth League sorgono inevitabili questioni. A questi, si aggiungono i problemi riguardanti i diritti tv: a Mediaset, quelli della Champions dei giovani; di Sportitalia, invece, le immagini del campionato italiano. A chi chiede, al momento, nessuna risposta.