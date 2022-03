La Juventus Under 19 è pronta per la fase a eliminazione diretta della Youth League. Dopo aver superato brillantemente la fase a gironi collezionando cinque successi e un solo pareggio, nella gara inaugurale contro il Malmö, si giocheranno gli ottavi di finale in gara unica, in terra olandese. L'appuntamento è per domani, mercoledì 2 marzo alle ore 14:00, sul campo dell'AZ Alkmaar.



Di seguito la lista dei bianconeri a disposizione di Mister Bonatti.



I CONVOCATI



1 Senko



2 Savona



3 Turicchia



4 Omic



5 Nzouango Bikien



6 Citi



7 Hasa



10 Bonetti



11 Iling-Junior



13 Muharemovic



14 Mulazzi



16 Rouhi



17 Chibozo



19 Fiumanò



25 Mbangula Tshifunda



26 Sekularac



27 Galante



28 Strijdonck



29 Maressa



30 Daffara



31 Ratti