Domenica la Juventus di Sarri scenderà in campo all'Olimpico contro la Roma, domani la Primavera di Lamberto Zauli affronterà il Napoli in trasferta alle 12.55 per la 14a giornata di campionato. I bianconeri vogliono continuare una striscia positiva che dura da tre mesi. L'ultima sconfitta, infatti, risale al 22 ottobre in Youth League contro la Lokomotiv Mosca. Quinto posto in campionato a 21 punti insieme al Genoa, -7 dalla qualificazione alla semifinale playoff.