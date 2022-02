Dopo la sfida in Coppa Italia e la sconfitta ai calci di rigore la Juventus Primavera di Andrea Bonatti torna in campo domani alle ore 13 e sfida l'Inter. L'AIA ha designato il fischietto per il match di domani, si tratta di Federico Fontani di Siena, con lui i due assistenti saranno Merco Cerilli di Latina e Giacomo Monaco di Termoli. Tutto pronto dunque domani a Vinovo per la sfida.