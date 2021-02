Non importa l'età di chi gioca o il genere. Una sfida tra Juventus e Inter non è mai e non sarà mai banale. Domani alle ore 13 l'Under 19 bianconera scender in campo a Milano per sfidare i pari età nerazzurri. La partita ha anche un discreto peso in chiave classifica con le due squadre che si trovano appaiate al secondo posto con 18 punti. A fischiare l'inizio del match sarà il signor Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto, coadiuvato dagli assistenti Amir Salama della sezione di Ostia Lido e Francesco Valente della sezione di Roma 2.