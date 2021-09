Dopo la sconfitta contro il Napoli della settimana passata, sabato latorna in campo, per il big match contro l'. Sfida importante, per i bianconeri, per dimostrare di poter disputare un'altra stagione ad alti livelli, dopo quella passata. A fischiare l'inizio della partita, alle 13, sarà il signor ​Luca Angelucci della sezione di Foligno, coadiuvato dagli assistenti Marco Lenzioni di Lucca e Giacomo Monaco di Termoli.