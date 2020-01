Sarà Juve contro Fiorentina. La Viola è l'ultima semifinalista della Coppa Italia Primavera e sfiderà i bianconeri - vittoriosi per 3-0 ieri contro la Cremonese - nel doppio incontro valido per conquistarsi la finale. Vittoria per 3-1 della Fiorentina, in rete con Lovisa di testa, Beloko su rigore e Fruk su punizione all'ultimo minuto. In mezzo il gol di Merletti, servito da Daniel Maldini, che però non è bastato ai rossoneri per riaprire la gara. Una classica in formato Primavera, ma con tutto l'entusiasmo dei più "grandi".