L'allenatore della Roma Primavera Andrea De Rossi ha parlato ai microfoni di Sportitalia prima della gara contro la Juventus. Queste le sue parole:



CAMPIONATO - "La squadra ha reagito bene nei momenti di difficoltà della stagione. Qualche sconfitta di troppo ma anche per merito degli avversari".



ZALEWSKI – "C’è grande soddisfazione per tutti quelli che gli hanno dato qualcosa. È il nostro lavoro, poi ci pensa il mister".



JUVENTUS - "Sarà la solita gara. L’ultima volta ci siamo incontrati a Trigoria dove abbiamo fatto meglio noi. Secondo me sarà una gara equilibrata con due squadre forti e diverse idee di gioco. In campo ci saranno futuri campioni".



POSSIBILITÀ DI VITTORIA - "Giocheremo per vincere, vogliamo fare del nostro meglio. Sarà difficile, abbiamo di fronte una squadra che è stata il fiore all’occhiello d’Italia. Ha portato una squadra italiana in semifinale di Youth League".