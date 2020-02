I numeri parlano chiaro: c'è una competizione che predilige di gran lunga, Pablo Moreno. E non è di certo il campionato, dove viaggia ad appena una rete messa a segno; figuriamoci se parliamo poi di Coppa Italia, dove la Juve si è dovuta arrendere nel doppio confronto con la Fiorentina. No, qui parliamo d'Europa. Di spazi e praterie che per un dieci come lui sono pane da azzannare con la fame di chi vuole diventare grandissimo. E allora, dato il ritorno imminente della Youth League - mercoledì 4 marzo, a Vinovo, la sfida diretta contro il Real Madrid per gli ottavi della competizione - Zauli può sperare di ritrovare la concretezza del suo talentuosissimo attaccante?Ci spera, l'allenatore. Che intanto si gode il momento di Sekulov, e che prepara questa sfida nonostante qualche apprensione per i ragazzi in nazionale. A proposito: è andato anche Pablo, che su Instagram ha festeggiato la convocazione con l'Under della Roja. "Sempre un piacere tornare", ha scritto il bianconero, con maglia numero nove e leggera somiglianza ad Alvaro Morata. In attesa di ritrovare le luci e le note europee, una carica di ottimismo e fiducia. Magari, chissà, farà bene anche al campionato: i playoff non sono lontani.