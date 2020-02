Sul campo del Franchi è finita 1-1 ma la sfida tra Juve e Fiorentina Primavera è stata giocata anche fuori dal rettangolo verde. Questa, anzi, era la volontà della società viola che ben prima della sfida di campionato dello Stadium di domenica scorsa aveva annunciato la decisione di giocare l’andata della semifinale di Coppa ItaliaCommisso non ha parlato con la stampa, ha salutato la sua squadra prima dell’ingresso in campo e poi ha preso il suo posto nella tribuna d’onore vicino. Dall’altra parte del campo, nella tribuna “Maratona” 200 tifosi viola, una ventina i più rumorosi che hanno intonato qualche coro di scherno contro la Juve e Gian Piero Gasperini ma il clima di tensione che si temeva prima della partita non c’è assolutamente stato.“E’ stata una partita leale e combattuta, questo è l’aspetto più positivo”, le parole di Lamberto Zauli a fine partita. “Per noi è un piacere giocare in stadi del genere, è un piacere anche solo respirare questa atmosfera. I ragazzi sono abituati a giocare davanti a poca gente e devono comunque pensare a migliorarsi a prescindere da ciò che succede fuori”.(i biglietti andavano da 1 a 5 euro) è stata solo parzialmente accolta dal popolo viola. “Magari ci saranno state situazioni che non hanno permesso alle persone di venire allo stadio”, il pensiero di Bigica. “Io non posso che ringraziare la società per la possibilità che ci dà di giocare qui, di giocare partite importanti., quello me lo aspettavo”.Il popolo viola presente (oltre ai cori contro la Juve e in favore del Toro) ha osannato Rocco Commisso e Beppe Iachini. La sfuriata di quasi tre giorni post Juve-Fiorentina ha fatto guadagnare a Rocco tanti altri punti fiducia della tifoserie gigliata, estasiata da un mercato di gennaio scoppiettante e da un presidente che ha preso a cuore la causa di una tifoseria che per tanto tempo si è sentita abbandonata.L’effetto trasferta, insomma, si è attenuato, la scelta di aprire il Franchi ha dato risalto e prestigio alla sfida ma ai fini del risultato è stata un mezzo flop. Ne ha goduto la Juve che giocherà il ritorno sul campo che conosce meglio: quello di Vinovo. L’obiettivo è la finale.