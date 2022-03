Il bomber della formazione primavera della Juventus Ange Josue Chibozo ha parlato ai canali ufficiali della Juventus dopo la sfida di Youth League vinta dai bianconeri per 2-0 sul Liverpool. Queste le sue parole:



LIVERPOOL - "Una grande sensazione, difficile da spiegare a parole: stiamo meritandoci piano piano questo traguardo, per noi è una lezione per capire cosa possiamo conquistare nel nostro futuro. Il nostro allenatore sa leggere bene le partite e sa trovare un modo per farcele sbloccare. Noi dobbiamo stare in partita e ascoltarlo; nell’intervallo ci ha chiesto un po’ più di cattiveria e ci ha detto che stavamo facendo bene".