Dopo la netta vittoria nel Derby della Mole di categoria, la Juventus Under 23 torna in campo oggi - fischio d'inizio alle 11 - per sfidare il Cagliari. Partita da non sottovalutare, i sardi sono dimostrati una squadra solida e oggi occupano la decima posizione del campionato Primavera 1. La Juve, invece, è scivolata temporaneamente al quarto posto, vista la vittoria della Sampdoria nell'anticipo di ieri che ha operato il sorpasso ai danni dei bianconeri. Un ritorno importante nella rosa a disposizione di mister Bonatti: rientra Enzo Barrenechea.



IL TABELLINO



Cagliari-Juventus: 3-0



Marcatori: (Aut. Riccio 18', Contini 55', Schirru 62')



Cagliari (4-2-3-1): Ciocci; Palomba, Boccia, Carboni, Michelotti; Conti (Schirru 46'), Kourfalidis; Desogus, Delpupo (Kouda 56'), Tramoni (Cavuoti 56'); Contini.. A disp. D’Aniello, Fusco, Piga, Iovu, Cusumano, Zallu, Sulis, Luvumbo, Sangowski. All. Agostini

Juventus (4-2-3-1): Senko; Mulazzi, Nzouango, Riccio (Fiumano 66'), Verduci (Turicchia 46'); Miretti, Pisapia; Sekulov (Da Graça 54') (Hasa 73'), Soule, Maressa, Cerri (Cotter 66').​ A disp. Garofani, Barrenechea, Ntenda, Iling, Omic, Bonetti, Sekularac​. All. Bonatti



Ammonizioni: (Nzouango 13', Kourfalidis 16', Riccio 33', Conti 35')



Arbitro: Sig.​Valerio Maranesi della sezione di Ciampino



70' - Buon controllo di Soule che poi scarica verso la porta: palla che termina di molto a lato



65' - OCCASIONE CAGLIARI, Desogus di potenza: conclusione che si stampa sulla traversa



62' - GOL CAGLIARI, Schirru dalla distanza trova l'incrocio dei pali​



59' - OCCASIONE JUVE. Cerri entra in area e scarica potente un diagonale che va vicino al palo e termina fuori



55' - GOL CAGLIARI, gran gol di Contini che piazza il pallone all'incrocio



55' - Ci prova ancora una volta Soule, tiro preciso ma manca la potenza



53' - Tiro incrociato di Contini che anticipa la difesa bianconera, conclusione a lato



51' - OCCASIONE CAGLIARI, Michelotti di prima intenzione incrocia il tiro da fuoria area: la conclusione termina fuori di pochissimo 46' - OCCASIONE JUVE, da dentro l'area Sekulov colpisce di prima: tanta potenza ma il pallone vola alto



46' - Inizia la ripresa



INTERVALLO



45' - OCCASIONE CAGLIARI, tiro ravvicinato ben parato da Senko



39' - Insiste Soule: pennellata di sinistro che esce di poco fuori



38' - OCCASIONE JUVE, punizione perfetta di Soule che si stampa sulla traversa



33' - Ammonito Riccio per un'entrata fuori tempo su Desogus



32' - OCCASIONE JUVE, doppia occasione per Cerri che spara due volte addosso a Ciocci



30' - OCCASIONE JUVE, bel cross di Mulazzi che pesca Cerri che colpisce di piatto al volo: conclusione che termina alta



28' - OCCASIONE CAGLIARI, indecisione bianconera in area, arriva Desogus che da due passi spara alto



18' - GOL CAGLIARI, prima azione offensiva dei rossoblù: cross teso in mezzo che trova la deviazione di Riccio e si infila in rete



14' - OCCASIONE JUVE, diagonale di Soule che sfiora il palo e si spegne sul fondo



13' - Ammonito Nzouango per un'entrata decisa su Contini



12' - Batti e ribatti nell'area sarda: doppia conclusione di Maressa che sbatte sulla difesa rossoblù



7' - Azione personale di Soule che entra in area ma perde il tempo per la finalizzazione



3' - Palla tagliata in area di Soule, arriva Sekulov che colpisce dentro l'area: il suo tiro viene murato



0'- Maranesi fischia l'inizio del match