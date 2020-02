Vittoria contro l'Atalanta in campionato, poi il pari infrasettimanale contro la Fiorentina nell'andata delle semifinali di Coppa Italia. E' un buon momento, per i ragazzi di Lamberto Zauli. Che, a partire dalle 10, ritorneranno in campo per la sfida contro il Cagliari. Arrivati in Sardegna nella giornata di ieri, i bianconeri proveranno a dare un'ulteriore sterzata alla classifica: al momento sono al quinto posto, a quota 30. I rossoblù sono invece secondi, a 38 lunghezze.



LA CRONACA

28' - Altra occasione per Ranocchia: il destro in area è largo.

26' - Cross di Leo dalla destra, Petrelli calcia in porta ma la difesa mura. Murato anche Ranocchia successivamente.

25' - Petrelli riceve palla in area di rigore: destro debole, Ciocci blocca.

20' - GOL DEL CAGLIARI. Grande risposta di Israel dopo un colpo al volo su calcio d'angolo. Sul tap in, ecco Lombardi: è 1-0 per i sardi.

19' - Altra super occasione per il Cagliari: Punizione dalla lunga distanza che trova Gagliano. Israel esce male, l'attaccante calcia in porta ma trova la deviazione di Petrelli.

14' - Ancora Cagliari, ancora Gagliano: sinistro da buona posizione. E' largo.

12' - Contini parte in campo aperto e dal limite dell'area prova a battere Israel in uscita. Grande, grandissima risposta da parte del portiere bianconero, che anticipa l'intervento e blocca l'attaccante sardo.

7' - Grande azione di Contini: libera centralmente Gagliano, a tu per tu con Israel. Il mancino è larghissimo.

1' - Erroraccio di Fagioli, che perde palla sulla pressione di Maricosu. Il 7 cagliaritano calcia verso la porta: bravo Israel a deviare.

1' - Inizia il match



LE FORMAZIONI UFFICIALI

Cagliari (4-3-1-2): Ciocci; Porru, Boccia, Carboni, Cusurano; Kanyanuna, Ladinetti, Lombardi; Maricosu; Gagliano, Contini.

Juventus (4-3-3): Israel; Leo, Vlasenko, Gozzi, Anzolin; Leone, Fagioli, Ranocchia; Tongya; Moreno, Petrelli