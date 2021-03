2







di Marco Amato

La Juventus Primavera è uscita sconfitta per 3 a 0 dalla gara contro il Cagliari. Tanti gli errori di una difesa apparsa troppo leggera e fragile quando i rossoblù avanzavano: e nella prima fase di gara l'hanno fatto davvero poco, pur riuscendo a finalizzare ogni occasione. Al contrario, i bianconeri hanno fallito diverse occasioni per segnare e questo ha condizionato la partita.



SENKO 6 – Si trova a raccogliere il pallone dal fondo della rete ogni volta che i rossoblù attaccano anche se non ha grandi colpe sui gol presi. Nel corso del match compie anche alcune parate importanti



MULAZZI 6 – Si fa vedere spesso in avanti e mette nel mezzo dei palloni interessanti



NZOUANGO 5 – Diversi errori in fase di marcatura e di impostazione



RICCIO 5 – Sull’autogol è pressoché incolpevole, per il resto partita non eccezionale, non sempre perfetto negli interventi e troppo leggera la marcatura su Contini in occasione del 2 a 0 (Dal 66' FIUMANO 6 - Una buona chiusura in area evita che il passivo sia ancora più pesante)



VERDUCI 5 – Timido sulla sinistra e in un paio di occasioni si fa saltare troppo facilmente (Dal 46' TURICCHIA 6 - Bene in chiusura, trova lo spazio per salire e mettere un paio di cross interessanti)



MIRETTI 6 – Mettere il pallone sui suoi piedi è sempre una buona idea: oggi, oltre alla gestione del pallone, mancano gli strappi con il coltello tra i denti



PISAPIA 6 – Sempre ottimo in fase di rottura, oggi non splende con il pallone tra i piedi



SEKULOV 5 – Sbatte sul muro rossoblù, non riesce a trovare gli spazi per lasciar andare la gamba (Dal 54' DA GRACA s.v - Costretto a uscire dopo pochi minuti per infortunio. Dal 73' HASA s.v. - Entra a match già indirizzato e non riesce a dare brio)



SOULE 6.5 – Le occasioni pericolose arrivano quasi sempre dai suoi piedi: taglia la difesa avversaria con imbucate precise o si mette in proprio e sfiora più volte la rete con il suo sinistro educato



MARESSA 5.5 – Si accende a fasi alterne



CERRI 5 – Spreca diverse occasioni per insaccare in rete e questo condiziona l'andamento del match; più utile quando fa sportellate e crea spazi per i compagni (Dal 66' COTTER 5.5 - Non riesce a incidere)



All. BONATTI 5.5 - La squadra soffre di problemi in fase finalizzativa che ciclicamente si ripresentano nel corso della stagione. Da salvare l'approccio al match e il primo tempo