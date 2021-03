In questo momento la Juventus Primavera è impegnata sul campo della Fiorentina nella gara valevole per i quarti di finale della Coppa Italia di categoria. Proprio al Bozzi di Firenze c'è un ospite d'eccezione ad assistere alla partita: il tecnico della prima squadra Cesare Prandelli, insieme a Giancarlo Antognoni e Joseph Commisso. L'allenatore è impegnato a visionare la crescita dei giovani viola che potrebbero dare una mano anche alla prima squadra. In una stagione così fitta di impegni e, parallelamente, con così tante indisponibilità per ogni squadra, l'apporto dei ragazzi delle giovanili potrebbe rappresentare una vera e propria boccata d'ossigeno.