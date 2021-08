Dal sito ufficiale della"BRESCIA UNDER 19 - JUVENTUS UNDER 19La squadra di Mister Bonatti nel pomeriggio di ieri, venerdì 20 agosto, ha affrontato a Desenzano del Garda i pari età del Brescia imponendosi 1-4. Quattro reti e quattro marcatori differenti per i bianconeri che sono riusciti a trovare la via del gol sul finale di primo tempo con Sekularac, per il momentaneo 1-1, e poi hanno definitivamente allungato sui lombardi nella ripresa con Galante, Bonetti e Turco. Si è trattato di un test importante, che ha dato risposte positive al gruppo a una settimana circa dall’inizio della stagione.L’ANALISI DI MISTER BONATTI«In quella di oggi, che era una delle ultime amichevoli prima dell’inizio del campionato, abbiamo optato per allungare il minutaggio di tanti giocatori. Come ogni test anche questo ha offerto spunti di riflessione interessanti. Ci sono stati aspetti positivi e ovviamente anche altri su cui continuare a lavorare. Oggi era importante iniziare a trovare i ritmi di gara medi e a una settimana dalla prima gara ufficiale possiamo ritenerci soddisfatti, ma non dobbiamo fermarci proprio adesso, ma continuare a ricercare la migliore condizione. Anche quest’anno la rosa a disposizione sarà molto giovane e tanti giocatori ho avuto la fortuna di allenarli già in precedenza, alcuni in Under 16 e altri nella passata stagione già in Under 19, e questo è un aspetto importante. Domani ci aspetterà un test molto impegnativo contro la Prima Squadra del Padova e soltanto dopo quella gara potremo tirare un bilancio del nostro pre-campionato"