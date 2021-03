L'allenatore dell'Atalanta Primavera Massimo Brambilla è intervenuto attraverso i canali ufficiali del club per commentare il 3 a 3 contro la Juventus Under 19: "Purtroppo è l’ennesima occasione sprecata perché penso che la prestazione ci sia stata, così come con l’Inter, col Genoa o tante altre partite. In questo momento stiamo raccogliendo meno di quello che meritiamo. Per demeriti nostri in alcuni frangenti e oggi anche per merito della Juve perché il 3-3 è stato un eurogol. Certamente dobbiamo anche fare un po’ di autocritica, nel senso che le partite vanno chiuse quando se ne ha l’occasione e bisogna saper gestire i minuti finali magari in maniera diversa. Anche se dopo il nostro 3-2 stavamo anche gestendo la partita e hanno pareggiato con un tiro da fuori, un gran gol. Ed è un peccato perché non siamo lontani dal poter fare una serie di vittorie consecutive perché le prestazioni ci sono state, però fino ad ora è sempre mancato qualcosa e questo è un aspetto su cui dobbiamo migliorare. Tra le cose positive metterei il primo tempo che abbiamo affrontato con personalità e una qualità di gioco molto alta. Nei primi venti minuti della ripresa la Juve ci ha pressati molto alti e purtroppo non siamo riusciti a palleggiare e lì siamo andati in difficoltà. Poi secondo me di positiva c’è stata anche la reazione dopo il 2-2: ci siamo rimessi a giocare, abbiamo creato e avremmo potuto segnare anche prima. Potevamo vincerla, quel gol nel finale ci ha tagliato le gambe anche se poi abbiamo comunque avuto l’occasione per fare il 4-3. Quindi ai ragazzi c’è poco da rimproverare".