Il centrocampista della Juventus Primavera Andrea Bonetti ha parlato ai microfoni di SkySport in vista delle Final Four di Youth League. Queste le sue parole:



CENTROCAMPO - "Mi manca ancora un piccolo step per essere un centrocampista completo. Devo imparare a sentire la porta però penso di aiutare la squadra anche così".



ISPIRAZIONE - "Negli ultimi tempi sto guardando molte cose di Modric. Quasi una settimana fa ha fatto un assist spettacolare, quindi se devo dirne uno dico lui".