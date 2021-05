2-2 della Primavera Juve contro la Roma. Ecco l'analisi di mister Bonatti: "Per il numero di occasioni e per il coefficiente di pericolosità delle stesse avremmo meritato un risultato diverso. Per riuscire a portare a casa i tre punti, però, avremmo dovuto sfruttare meglio le tante palle gol create in sequenza. C’è, in ogni modo, soddisfazione per la bella reazione avuta dopo esserci trovati sotto di due reti. Abbiamo sicuramente ancora margini di miglioramento e continueremo a lavorare per crescere partita dopo partita. Mercoledì ci attende un’altra gara difficile, contro una squadra forte come l’Empoli che vanta il migliore attacco del campionato. Servirà, come sempre, massima attenzione da parte di tutti".