Il tecnico della Primaveraha parlato della nuova stagione della Juventus ai canali ufficiali del club. Ecco le sue dichiarazioni:– "La squadra ha lavorato bene, c’è una buona attitudine all’allenamento e questi sono requisiti indispensabili per crescere. Ci sono stati contrattempi sulle amichevoli, ma quelle che abbiamo disputato hanno dato spunti positivi, mettendo in mostra le nostre qualità. Ora dobbiamo essere btavi a metterci sui bianri giusti, i giovani devono sapersi inserire e i grandi avranno più responsabilità".– "L’ambizione fa parte di noi, la filosofia societaria è chiara e la condivido pienamente. Può essere un problema non aver nessun fuoriquita, ma per dare coraggio ai giovani questa scelta può premiare. Per me la continuità è la base per migliorare sempre, quindi speriamo vada bene. Se riuscissimo a mantenerla in allenamento e con gli impegni, penso sia una buona soluzione per far crescere i ragazzi".– "Sarà una gara complicata perché la Fiorentina negli anni ha sempre avuto una buona rosa, in casa ha sempre fatto bene e per noi è sempre un campo difficile. Ogni anno però sappiamo che inizia una stagione diversa e abbiamo un grande stimolo e siamo consapevoli che sarà complicato. Sabato vedremo il loro valore sul campo".– "Quest’anno abbiamo anche la Youth league, quindi ci sono tante partite e abbiamo la possibilità di sperimentare. Dobbiamo essere bravi a programmare la stagione".