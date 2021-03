Mister, dopo la sconfitta della Primavera con la Fiorentina , ha parlato ai canali ufficiali della Juventus: "​Questa sconfitta lascia tanta amarezza perché siamo stati bravi a sbloccare la partita e una volta in vantaggio sembravamo in controllo. Due episodi ci hanno, però, penalizzato e in dieci minuti ci siamo trovati sotto di una rete. La reazione è stata buona, ma siamo stati sfortunati a colpire il secondo palo della nostra gara dopo quello del primo tempo. Spiace essere usciti da una competizione alla quale tenevamo molto, ma da adesso la nostra testa dovrà essere rivolta alla difficile gara contro l’Atalanta che aprirà il girone di ritorno del campionato".