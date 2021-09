Mistercommenta la vittoria della Juventus contro il Chelsea nella seconda giornata di Youth League."Buona prestazione. Sono convinto che questo gruppo abbia buone potenzialità. Chiaramente fa piacere il risultato, ho detto tante volte che ci vuole equilibrio. Buona partita, mai in discussione, mi piace che ci sia ritmo intenso quando abbiamo noi la palla. Nella pulizia del gioco possiamo fare un passo in avanti."Sì, un passo in avanti l'abbiamo fatto. E' un livello che ci appartiene. L'obiettivo è quello di salire. Abbiamo l'ambizione di fare bene, siamo migliorati nella solidità difensiva. Manteniamo la stessa efficacia in zona gol. Migliorati nelle transizioni offensive. Probabilmente con squadre intense nel pressing dobbiamo capire i ritmi diversi"."In cosa li ho visti cresciuti? Sicuramente da un punto di vista delle responsabilità non è semplice, ben integrati nel gruppo perché tanti sono passati nella cantera della Juve. Le esperienze sono forti, hanno dato il loro contributo. Contento di ciò che hanno dato. Parlerei anche di chi ha fatto il 3-1, Turicchia che ha giocato un'altra gara da 90 minuti così"."Primo gol? Dà sempre tutto, sono contento. Ha ottime capacità di realizzazione".