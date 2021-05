Mister Bonatti, allenatore della Primavera, ha commentato la prestazione dei suoi contro la Lazio: "Anche oggi abbiamo dimostrato grande maturità, a dimostrazione di come stia procedendo positivamente il percorso di crescita della squadra. Questa è una vittoria molto importante, cercata e voluta da tutto il gruppo con grande determinazione. Siamo molto soddisfatti anche per l’atteggiamento aggressivo che abbiamo mantenuto per tutta la gara in fase di non possesso e non è un caso che il nostro primo gol sia arrivato proprio da una situazione in cui abbiamo pressato molto bene i nostri avversari. Dobbiamo continuare su questa strada, continuando a migliorarci e limando gli errori che in alcune fasi della partita ci penalizzano ancora".