Bonatti, allenatore della Juventus Primavera, ha parlato dopo la sconfitta ai rigori nei quarti di Coppa Italia contro la Roma: "C’è amarezza ed è innegabile dopo un finale come questo, ma è normale che sia così quando una partita termina ai calci di rigore. Una squadra gioisce e una esce dal campo arrabbiata, ma questo è il gioco del calcio. Ci tengo a sottolineare, però, la prova della squadra perché è stata stoica secondo me. Ci abbiamo provato fino alla fine, cercando di assestare il colpo del k.o. alla Roma, ma non ci siamo riusciti. Dopo 120’ di battaglia così intensa bisognava decretare un vincitore e questa volta i nostri avversari hanno avuto la meglio superando il turno. Finali del genere fanno parte dello sport e oggi non siamo stati noi a sorridere, ma il calcio è come la vita, una ruota che gira e magari nella stessa circostanza in un’altra competizione saremo noi a gioire dopo un match di questo tipo. Ora sarà importante reagire con positività, anche se siamo consapevoli che non è facile quando si prova amarezza, ma questo gruppo ha tutte le caratteristiche per farlo".