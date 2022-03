Così Mister Bonatti, ai canali ufficiali della Juventus, dopo il ko con il Bologna: "Siamo molto dispiaciuti per l’esito della gara. Quella di oggi è una partita nata storta per una leggerezza in disimpegno dopo un minuto e mezzo, ma in ogni caso siamo stati bravissimi a reagire immediatamente procurandoci un calcio di rigore. Purtroppo non siamo stati lucidi dal dischetto e, di conseguenza, non siamo riusciti a trovare il pareggio pochi minuti dopo essere passati in svantaggio. Con il gol di Iling probabilmente sarebbe cambiata la partita, ma siamo stati ugualmente bravi a restare all’interno del match. Nella ripresa siamo stati sfortunati con la traversa colpita da Omic e in più occasioni il loro portiere ha compiuto ottime parate. Spiace, dunque, per il risultato, ma non possiamo concedere un gol dopo pochi secondi dal fischio d’inizio. Torniamo a casa con l’obiettivo di continuare a migliorarci, focalizzandoci sulle prossime partite".