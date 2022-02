Mister Bonatti, ai canali ufficiali della Juventus, commenta così lo 0-0 della Primavera contro la Spal: "​Abbiamo giocato una buona partita tenendo in considerazione il fatto che si trattava del terzo impegno in una settimana e non dimenticandoci della situazione di emergenza in cui ci trovavamo dal punto di vista dell’organico. Nel complesso devo fare i complimenti alla squadra per la maturità con la quale ha saputo gestire i momenti della gara e per la solidità nel non concedere occasioni importanti alla SPAL. Sono diversi gli aspetti positivi che ci portiamo via da questa gara, compreso il secondo clean sheet consecutivo a distanza di pochi giorni. In fase offensiva, invece, ci è mancato qualche spunto in più, probabilmente anche a causa della freschezza fisica di alcuni giocatori chiamati agli straordinari in queste prime gare del nuovo anno per sopperire alle assenze di alcuni componenti della rosa. Avremmo potuto essere un po’ più puliti nello sviluppo della manovra, ma oggi non posso rimproverare nulla al gruppo per la partita che ha disputato. Torniamo da Ferrara con ulteriori certezze sul nostro percorso di crescita dopo questa gara".