di Cristiano Corbo, inviato a Vinovo

Seconda vittoria consecutiva per la Juventus Primavera, che grazie al gol di Soule vince 1-0 col Milan e sale a 7 punti dopo tre giornate. Soddisfatto l'allenatore Bonatti nel post partita: “I ragazzi hanno offerto una buona prestazione, equilibrata, contro una squadra di valore con tanta esperienza nella categoria - l'analisi del tecnico - La soddisfazione è tutta per loro, per la capacità di costruire e anche di saper soffrire quando è stato necessario, per poi sfruttare l'episodio favorevole al momento giusto. Ci godiamo con soddisfazione questo successo. I subentrati? Tutti i ragazzi hanno qualità importanti, il mio compito è aiutarli a esprimere al massimo il loro valore”.