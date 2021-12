Mister, dopo Juve-Empoli, ha parlato così ai microfoni della società bianconera: "Siamo contenti perché abbiamo disputato una buona partita consapevoli del fatto che sarebbe stato complicato giocare contro l’Empoli. La nostra prima mezz’ora è stata molto positiva, con buoni sviluppi offensivi, anche se ci è mancata un po’ di precisione in fase di rifinitura. Una volta passati in vantaggio non è stato semplice perché i nostri avversari hanno spinto molto alla ricerca del pari, ma la squadra ha risposto molto bene alla pressione, rimanendo concentrati. Volevamo a tutti i costi prenderci la rivincita della gara dei play-off della passata stagione. Devo fare i complimenti a tutta la squadra perché ancora una volta i giocatori sono stati superlativi. Adesso con umiltà inizieremo a pensare alla sfida contro il Cagliari, una gara alla quale teniamo molto perché sarà l’ultima di un ciclo molto intenso e martedì vedremo quale sarà la capacità di recupero delle energie fisiche e la forza mentale di questa squadra che è in netta crescita, ma deve continuare su questa strada".