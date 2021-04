Mister Bonatti, a JTV, ha analizzato la vittoria della Primavera con il Milan. "​Ci tengo a fare i complimenti ai miei ragazzi perché hanno giocato un’ottima partita, contro un avversario forte. Dopo un periodo di pausa così lungo poteva non essere facile rientrare con la giusta concentrazione, ma oggi hanno dimostrato grande lucidità per tutto l’arco della partita. Siamo stati bravi a interpretare questa gara sin dall’inizio, creando non poche occasioni da gol. Sono soddisfatto molto anche per lo spirito di sacrificio messo in mostra dalla mia squadra negli ultimi venti minuti di gara, dove abbiamo dimostrato grande compattezza in un momento in cui le energie fisiche iniziavano a scarseggiare", le sue parole.