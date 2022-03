Torna in campo la Juventus Primavera per la giornata numero 23 di campionato: i bianconeri affrontano il Bologna, quindicesimo in classifica e reduce da tre partite senza vittorie. Per la squadra di Bonatti, ora quarta, serve continuità per non perdere il treno playoff.



Squadre in campo dalle 16: il match è in diretta testuale su IlBianconero.com



4 - Iling sbaglia il rigore. Bagnolini si allunga e devia il tentativo dell'attaccante bianconero.



4' - CALCIO DI RIGORE PER LA JUVENTUS!



2' - GOL DEL BOLOGNA! Subito Paanamen, che parte da destra, si accentra e scarica un sinistro imparabile. 1-0 per i rossoblù.



1' Calcio d'inizio



Le formazioni ufficiali



Bologna (4-3-3): Bagnolini, Amey, Stivanello, Urbanski, Raimondo, Pagliuca, Paanamen, Bynoe, Wallius, Mercier, Annan. All. Vigiani. A disp. Albieri, Cavina, Sakho, Casadei, Rocchi, Arnofoli, Cossalter, Wieser, Cupani, Pietrelli, Lahdenmaki, Moltolese.



Juventus (4-4-2): Senko; Turicchia, Fiumanò, Muharemovic, Rouhi; Mulazzi, Omic, Sekularac, Iling-Junior; Mbangula, Chibozo. All. Zauli. A disp. Daffara, Ratti, Savona, Citi, Cerri, Solberg, Galante, Strijdonck, Maressa.