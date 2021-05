La Juve Primavera vince 2 a 0 contro il Bologna e si prende momentaneamente la testa del campionato di categoria. Momentaneamente perché questa sera ci sarà il Derby di Milano e se l’Inter dovesse vincere si rimetterebbe al primo posto. In ogni caso, questo è il giusto premio alla crescita costante dei ragazzi guidati da Bonatti che, oltre a impressionare per quanto prodotto a livello di gioco, stupiscono per mentalità, maturità e consapevolezza.



IL TABELLINO



Bologna-Juventus: 0-2



Marcatori: (Chibozo 43', 61')



Bologna (4-3-2-1): Molla; Tosi, Milani (Cavina 76'), Annan, Montebugnoli (Motolese 83'); Viviani (Maresca 67'), Farinelli, Grieco (Roma 67'); Juwara, Rabbi (Rocchi 76'); Pagliuca​ A disp. Prisco, Akki, Pietrelli A., Cossalter, Pietrelli R., Carrettucci, Sigurpalsson​. All. Magnani

Juventus (4-4-2): Garofani; Leo, de Winter (Fiumanò 62'), Riccio, Ntenda; Soulé (Turicchia 62'), Miretti (Nzouango 83'), Omic, Iling-Junior (Mulazzi 83'); Chibozo (Sekularac 70'), Sekulov​. A disp. Senko, Daffare, Bonetti, Cotter, Cerri, Da Graca, Pisapia​. All. Bonatti



Ammonizioni: (Juwara (B), de Winter (J), Riccio (J), Leo (J))



Arbitro: ​signor ​Stefano Nicolini della sezione di Brescia



FISCHIO FINALE



80' - Iling taglia la difesa avversaria e imbuca per Turicchia, bravo Molla ad anticipare



77' - Fase di controlle del match con la Juve che si limita ad ammortizzare le avanzate avversarie



61' - GOL JUVE, doppietta di Chibozo! Tiro-cross rasoterra di Leo su cui l'attaccante si fionda in scivolata per firmare il raddoppio



59' - OCCASIONE JUVE, ci prova Iling con il mancino, Molla risponde di piede



58' - OCCASIONE BOLOGNA, Farinelli tenta la semi rovesciata che esce di poco larga



50' - DOPPIA OCCASIONE JUVE, prima Chibozo poi Sekulov vanno vicini al raddoppio



46' - Via alla ripresa



INTERVALLO



46' - OCCASIONE JUVE, fa tutto bene Miretti che si crea lo spazio per lasciar partire il destro a giro che esce di poco fuori



43' - GOL JUVE CON CHIBOZO! Azione travolgente di Ntenda che sfonda sulla sinistra e scarica in mezzo per Chibozo che con il piattone destro firma l'1 a 0. Esultanza con dedica, l'attaccante mostra una maglietta per Barrenechea, di recente vittima di un brutto infortunio al ginocchio



40' - Cross teso perfetto di Iling, Sekulov arriva in ritardo e manca la deviazione vincente



36' - Tiro-cross di Iling, troppo sul portiere che blocca senza problemi



31' - Entrambi ammoniti i centrali di difesa della Juve



23' - Omic riceve uno scarico di Iling e prova la botta di prima: tanta potenza, poca precisione



21' - Missile di Juwara murato da de Winter



11' - Soulé raccoglie una palla che esce dall'area e prova il tiro a giro di prima: la conclusione esce centrale e facile preda di Molla



10' - Staffilata di Sekulov da lontano, tiro potente ma poco preciso



9' - Punzione tirata da Miretti, palla deviata in angolo dalla barriera



8' - Chibozo ruba palla a metà campo e si invola a rete, Juwara lo stende al limite dell'area e si prende l'ammonizione



6' - Palla millimetrica di Miretti per Chibozo che sbaglia l'aggancio e si allunga la palla



2' - Ci prova Juwara dalla distanza, tiro fuori misura



1' - Via al match!