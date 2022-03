Un gol di Paanamen e la Juve crolla con il Bologna, in questo mercoledì di campionato Primavera. Ecco le pagelle della partita.



DAFFARA 6.5 - Due grandi parate. E tante risposte all'ultimo periodo.



TURICCHIA 6 - Non è sempre facile contro le avanzate del Bologna: prova a tenere, quanto e come può.



FIUMANO' 6 - E' sul pezzo, sì, e non era esattamente semplicissimo.

CITI 6.5 - Il cambio non sortisce alcun cattivo effetto, tutt'altro.



MUHAREMOVIC 5.5 - Un po' balla, un po' affonda. Comunque, va pure vicino al gol.



ROUHI 6 - Almeno, gioca in verticale. Elemento imprescindibile per Bonatti.



MULAZZI 6.5 - Quanto corre e quanto lotta. Per atteggiamento, il migliore.



OMIC 5.5 - Un passo dopo l'altro, ma sempre troppo lento. Peccato: ha qualità vere.

MARESSA s.v. - Ultimi dieci minuti d'assalto.



SEKULARAC 5 - Si accende alla distanza, e comunque mai con costanza.

BONETTI 6 - Ci prova, ma non ci riesce.



ILING 5 - Quel rigore, le mani tra i capelli, la Juve che avrebbe potuto cambiare subito il proprio destino.



MBANGULA 5 - Sbaglia tanto, troppo. In zona gol e non solo.

STRIJDONCK 5 - Non c'era quando serviva.



CHIBOZO 6.5 - Il più pericoloso, anche perché è il più forte di tutta la truppa. Prova a ribaltare da solo il match: impossibile.



BONATTI 5.5 - La Juve comunque resiste, non tanto alla forza del Bologna - che si dimostra una buona squadra - quanto all'imprevisto e all'avversità di uno svantaggio immediato. Farà crescere.