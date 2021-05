di Marco Amato

La Juve Primavera batte il Bologna 2 a 0 e vola in testa alla classifica. I giovani bianconeri risentono delle fatiche del weekend - del match dispendioso contro il Genoa - e non sono particolarmente brillanti ma, questa volta, non manca il cinismo sottoporta.



GAROFANI 6.5 – Dà sempre grande sicurezza al reparto difensivo, non sbaglia mai il tempo dell'intervento



LEO 7 – In fase difensiva rimbalza ogni tentativo felsineo, in avanti non sale spesso, ma quando lo fa è sempre pericoloso, come testimonia l'assist servito a Chibozo per il 2 a 0



DE WINTER 6 – Gara ordinata e attenta (FIUMANO' 6 - Sempre attento quando chiamato in causa)



RICCIO 6.5 – Mette le cose in chiaro dal primo minuto, oggi non si passa!



NTENDA 7 – Sfonda sulla sinistra e ha l'80% del merito sul gol di Chibozo che sblocca la partita



SOULE 6.5 – I suoi spunti palla al piede mettono in difficoltà gli avversari, manca un po' di precisione per andare a tabellino anche questa sera (TURICCHIA 6 - Contribuisce a chiudere sulle avanzate rossoblù)



MIRETTI 6.5 – Quando gli avversari pensano che possa perdere palla, è lì che il centrocampista fa la giocata per tenere il possesso e far ripartire l'azione. Anche oggi quantità e qualità, pur non brillando come in altre occasioni (Dall'83' NZOUANGO s.v. - Rafforza la diga difensiva)



OMIC 6 – Alti e bassi, alterna buone giocate a sbavature che, commesse in mezzo al campo, rischiano di rivelarsi pericolose



ILING 7 – Conferma la crescita costante nell'ultimo periodo della stagione, semina il panico sulla sinistra e mette in mezzo tanti palloni interessanti e pericolosi (Dall'83' MULAZZI s.v. - Dà freschezza nel finale)



CHIBOZO 7.5 – Non comincia bene, non è autore della migliore delle partite ma è micidiale sottoporta. Match giocato da centravanti vero, rapace d'area (Dal 70' SEKULARAC 6 - Bene in fase di raccordo tra i reparti)



SEKULOV 6 – Impegna la difesa con la sua velocità, ma manca di continuità e per ampi momenti di partita esce dal vivo del gioco



All. BONATTI 7.5 - Conquista, temporaneamente, la vetta della classifica. Un giusto, primo, premio al lavoro del tecnico