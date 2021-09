Dopo la sosta nazionali, laPrimavera torna in campo oggi contro una delle squadre storicamente più forti del campionato, l'. Dopo la, battuta 2 a 1, quindi, un'altra sfida impegnativa per i ragazzi di. Dal primo match stagionale, si è potuto notare come l'impostazione tattica, la volontà di giocare il pallone e il carattere non siano cambiati. La Juve riparte con la voglia di stupire e far bene e con i calciatori motivati: le storie di Miretti, Soulé e de Winter dimostrano che la Primavera è una rampa di lancio da non sottovalutare.: 1-0: (Omar 10')(4-3-1-2): Dajcar; Bernasconi, Scalvini, Berto, Ceresoli; Sidibe, Zuccon, Chiwisa; Oliveri; Omar, Lozza.​. Stabile, Sassi, Fisic, Giovane, Hecko, Mediero, Muhameti, Regonesi, Roaldsoy, Saleh​.. Brambilla(4-4-2): Scaglia; Savona, Citi, Nzouango, Mulazzi; Maressa, Ledonne, Bonetti, iling; Galante, Chibozo.​. Daffara, Senko, Dellavalle, Doratiotto, Fiumanò, Hasa, Mbangula, Muharemovic, Omic, Rouhi, Sekularac, Turco​.. Bonatti: ​signor ​Adalberto Fiero della sezione di Pistoia- GOL ATALANTA, Omar riceve in area e piazza il pallone sul secondo palo. Troppo leggeri nell'occasione sia Savona che Iling-Junior- Risponde subito Omar, palla a fil di palo- Conclusione di prima di Chibozo dal limite dell'area, palla centrale' - Si parte