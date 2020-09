Non solo Andrea Pirlo, non solo la sua Juve. Oggi debutta anche la Primavera di Mister Bonatti e lo fa con una sfida di altissimo livello. I bianconeri, infatti, alle 11 sfidano l'Atalanta Campione d'Italia in trasferta. Subito un big match quindi, tra due favorite per il successo finale, con la Juve che ha l'obiettivo di tornare ad essere tra le serie pretendenti al titolo finale. Del resto vincere è sempre la parola chiave nella Torino bianconera. L'Atalanta di Massimo Brambilla, invece, comincia cn l'intento di allungare la striscia di scudetti consecutivi, portandola a tre. Esordio per Mister Andrea Bonatti, promosso dall'Under 16; possibile debutto anche per il difensore francese Felix Nzouango (ex Amiens), per Yannick Cotter (ex Sion) e per Samuel Iling, nazionale inglese Under 17 ex Chelsea e grande atteso, tutti partenti dalla panchina.



IL TABELLINO



Atalanta-Juve: 0-0



Marcatori:



ATALANTA (4-3-3) - Dajcar; Ghislandi, Cittadini, Scalvini, Ceresoli; Gyabuaa, Panada, Cortinovis; Kobacki, Olivieri, Sidibe. All. Brambilla.

A disposizione: Vismara, Viviani, Scanagatta, Berto, Hecko, Grassi, Renault, De Nipoti, Italeng, Carrà, Sassi, Zuccon





JUVE (4-2-3-1) - Garofani; Leo, De Winter, Riccio, Ntenda; Miretti, Pisapia; Sekulov, Tongya, Turicchia; Petrelli. All. Bonatti

A disposizione: Senko, Raina, Nzouango, Mulazzi, Verduci, Omic, Fiumanò, Cerri, Da Graca, Bonetti, Cotter, Iling.



Arbitro: Monaldi di Macerata



Ammoniti ed espulsi:



Appuntamento alle 11.00 per il calcio d'inizio. Sfida in diretta su JuventusTv e qui su ilBianconero.com.



LA DIRETTA



1' Partiti! Sono le 11.00.