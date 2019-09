Segui in diretta la seconda partita di campionato Primavera tra Juve e Atalanta. Queste le formazioni ufficiali:Garofani, Leo, Anzolin, Ahamada, Dragusin, Gozzi, Tongya, Fagioli, Sene, Abou, Stoppa. All. Zauli.Ndiaye, Bergonzi, Brogni, Da Riva, Okoli, Guth, Traore, Gyabuua, Colley, Cortinovis, Cambiaghi. A disp. Gelmi, Ghislandi, Ruggeri, Milani, Finardi, Signori, Panada, Piccioli,Ghisleni, Italieng, Bertini. All. Massimo Brambilla.