di Lorenzo Bettoni

Garofani 6 - Prende quattro gol ma nonostante questo il voto è sufficiente e questo la dice lunga sulla prestazione del resto della squadra. Grande intervento su Colley con il punteggio sul 2-0 ma un minuto dopo la Dea cala il tris.



Leo 5 – Balla tanto e davanti non ne ha per spingere.



Gozzi 4 – Sempre sovrastato, Da Riva gli salta in testa per segnare il terzo gol. Giornata da dimenticare.



Dragusin 4.5 – Spaesato di fronte alla velocità della Dea.



Anzolin 4 – Messo sempre in mezzo anche perché Bergonzi dalla sua parte sale come un treno



Ahamada 5.5 – Un po' meglio rispetto alla media ma non spicca in nessuna delle due fasi (76’ Francofonte sv)



Fagioli 5.5 – Vertice basso del centrocampo di Zauli, si sbatte tanto ma non basta. Quelli dell’Atalanta sembrano do più (61' Sekulov 6 – Ci prova timidamente un paio di volte ma non trova mai la porta.) Tongya 5.5 – Spento, ma non era stato tra i peggiori nel primo tempo. (46' Ranocchia 4.5 – Sempre in affanno con il pressing dell’Atalanta)



Abou 5 – Tanti giochi di gambe a cui però l’Atalanta non abbocca quasi mai (61' Leone 5.5 – Entra con i suoi in piena confusione.)



Sene 5 – Ha un paio di occasioni, pecca di cattiveria.



Stoppa 5 – Si sbatte anche partendo da lontano ma non incide. (61' Da Graca 5.5 – Non si vede praticamente mai.)



All. Zauli 5 – La sua Juve torna sulla terra dopo il 3-0 contro l’Empoli ed il 4-0 rifilato all’Atletico. L’Atalanta stramerita la vittoria. Segna cinque gol e colpisce quattro pali. Le attenuanti ci sono tutte: i suoi sono più giovani, meno forti fisicamente e si stanno ancora amalgamando mentre dall’altra parte c’è l’Atalanta campione in carica che rispetto all’anno scorso ha cambiato pochissimi. Scoppola pesante ma c’è da voltare pagina e guardare avanti alla prossima.



ATALANTA: Ndiaye 5, Bergonzi 7.5, Okoli 7, Guth 7, Brogni 7 (79' Ghislandi sv); Gyabuaa 7.5 (67' Panada 7), Da Riva 7.5, Cortinovis 7.5 (84' Milani sv), Traore 8 (67' Piccoli 6.5), Colley 8, Cambiaghi 7.5 (79' Bertini sv). All. Brambilla 8.