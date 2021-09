Crollo della Juventus Primavera. I bianconeri cadono a Zingonia, in favore dell'Atalanta che vince 4 a 2, dominando. Sono diverse le insufficienze questo pomeriggio, per una prestazione molto al di sotto delle aspettative.– Nel gol di Bernasconi, la conclusione è ravvicinata e potente, ma passa molto vicino alle mani del portiere, poteva fare di più. Nel secondo tempo compie due belle parate, ma l'errore compromette il voto– Troppo leggero in occasione dell’1 a 0, in ritardo nel 2 a 0; in generale lascia troppo spazio alle incursioni avversarie (Dal 78'Bravo a trovare l'assist per Turco)– All’esordio da titolare con la maglia della Juve: il primo tempo è positivo, nel secondo pronti-via si fa infilare da Lozza– Vale quanto scritto per Citi, non riesce ad arginare Lozza nell’occasione del 3 a 1– Anche lui, soffre le avanzate avversarie, pur riuscendo in molti casi a mettere una pezza. Quando ha spazio, si butta in avanti dando una mano alle ripartenze bianconere– Impalpabile per la maggior parte del tempo (Dal 54’– Il suo ingresso è ossigeno per la mediana bianconera)– Ha un ruolo difficilissimo, è il primo centrocampista a prendere palla in costruzione e a subire il pressing asfissiante della Dea. Nella maggior parte dei casi riesce a disimpegnarsi, limitando i danni. Pesa come un macigno, però, l’errore in occasione del 4 a 1 (Dal 54’- Insieme ad Omic cambia volto al centrocampo della Juve)– Parte bene, a sprazzi riesce ad accendere la luce in mezzo al campo, spesso, però, si perde in inutili leziosità. Si divora il gol del potenziale 4 a 2 (Dal 65’- Non riesce ad incidere)– Nell’1 a 0 dell’Atalanta smette di seguire Omar, che si ritrova solo in area, in generale perde una quantità enorme di palloni. Questo deve essere l’anno della consacrazione: per adesso non ci siamo!– Non si vede per lunghi tratti di match, ma è bravo a servire l’assist a Chibozo– Ogni volta che prova a partire, viene sistematicamente rimbalzato dalla difesa nerazzurra. Ha il merito e la bravura di riaprire la partita a fine primo tempo (Dal 78'Entra e segna, ed è il secondo in due giornate. Si candida ad erede di Da Graca)– Va bene l’identità, ma oggi la squadra si intestardisce in una costruzione dal basso che non riesce e che presta il fianco al pressing indemoniato dell’Atalanta. Il rientro dagli spogliatoi è disastroso e il turnover non paga, anzi aumenta i rimpianti