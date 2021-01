1







di Marco Amato

Buona vittoria della Juventus Under 19 che batte 3 a 1 l'Ascoli grazie alla doppietta di Bonetti e al rigore di Barrenechea. Una prestazione tecnicamente non perfetta, ma determinata e che mostra una squadra capace di soffrire quando c'è bisogno.



GAROFANI 7 – L'Ascoli non rinuncia ad attaccare, anzi. Si propone in avanti e lo fa bene: in diverse occasioni trova un ottimo Garofani a sbarrare la porta. Incolpevole sull'1 a 1.



LEO 6.5 – Si fa vedere in avanti, quando arriva sul fondo riesce sempre a mettere cross pericolosi nel mezzo



DE WINTER 6.5 – Autorevole in mezzo alla difesa, rischia poco



RICCIO 6.5 – Dà una grossa mano alla costruzione dal basso, aggressivo nell'andare a interrompere le avanzate avversarie



VERDUCI 6.5 – Un gradito ritorno, spinge sulla fascia sinistra e a inizio primo tempo ha una buona occasione per portare in vantaggio la Juve



SEKULOV 7 – Slalom gigante tra i difensori dell'Ascoli, oggi è imprendibile e mette più di uno zampino nel gol dell'1 a 0. Nella rete dell'1 a 1, però, perde la marcatura di Colistra (Dal 73' ILING-JUNIOR 5.5 - Non entra bene, qualche errore di troppo quando ci sarebbe da tenere il pallone tra i piedi e far passare il tempo) BARRENECHEA 6 – Gioca con il freno a mano tirato, involuzione rispetto a quanto visto con il Sassuolo. Ha, però, il merito di rimanere freddo dagli undici metri e siglare il 2 a 1 (Dal 73' MIRETTI 6 - Bene con la palla tra i piedi, concede una punizione pericolosa sul finire del match)



OMIC 6.5 – Ispirato: si fa dare palla nel mezzo ed è veloce a verticalizzare e andare a pescare gli uomini d'attacco con lanci lunghi e precisi



TURICCHIA 6.5 – Nella prima parte di gara è timido a proporsi e impreciso quando c'è da mettere il pallone nel mezzo. Si guadagna il rigore con un grande inserimento e una sterzata che costringe il portiere a travolgerlo (Dal 73' HASA 7 - Entra subito con il piglio giusto e mostra quando di buono già fatto vedere con il Sassuolo: da subentrante è un'arma per spezzare le partite)



BONETTI 8 – Fa da raccordo tra centrocampo e attacco, serve i compagni, mette a disposizione le proprie capacità tecniche ed è chirurgico nel trovare l'1 a 0. Raddoppia nel secondo tempo con un gol da vera prima punta (Dal 73' COTTER 6.5 - Entra bene e sfiora il gol del 4 a 1)



CERRI 6.5 – Non riesce a tenere palla e far salire la squadra, molte volte anticipato dai difensori avversari. Mette un pallone filtrante molto intelligente che porta al rigore su Turicchia. In generale nel secondo tempo alza il livello della sua prestazione (Dall'86' SEKULARAC s.v. - Pochi minuti per dare una mano alla squadra)



All BONATTI 7 - Fa diversi cambi rispetto alla partita con il Sassuolo ma schiera una squadra più che competitiva. L'unidici in campo si dimostra qualitativo ma anche in grado di lottare su un terreno di gioco che non premia le giocate di fino