Comincia domani la Coppa Italia della Juventus Under 19. Lamberto Zauli ha diramato la lista dei convocati, con la squadra reduce dal pareggio per 0 a 0 in casa con la Roma. La Coppa Italia, come la Youth League, può regalare soddisfazione al tecnico al primo anno sulla panchina bianconera: anche in campionato, la Juventus sembra aver ripreso una china migliore dopo il pessimo avvio di stagione.



I CONVOCATI - Abou, Ahamada, Anzolin, Bandeira, Da Graca, De Winter, Dragusin, Francofonte,Garofani, Gerbi, Israel, Leone, Moreno, Raina. Ranocchia, Riccio, Sekulov, Sene, Stoppa, Tongya, Turicchia, Vlasenko.