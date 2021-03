Alessandro Agostini, allenatore del Cagliari, ha commentato ai canali del club sardo la vittoria contro la Juventus Primavera: "Siamo partiti un pizzico contratti, la Juventus ha provato a impostare il suo ritmo ma noi non abbiamo mai abbassato il baricentro né ci siamo impauriti. C'è sempre stata la sensazione di poter far loro male e già nel primo tempo il vantaggio era meritato. Nella ripresa due prodezze hanno legittimato quella che penso sia stata la nostra superiorità, e ciò è stato possibile solo grazie al sacrificio di tutti in ogni momento, combattendo nella nostra area e spingendo quando potevamo. Battere un avversario così è una grande soddisfazione, non dobbiamo abbassare la guardia o pensare di essere diventati fenomeni, sarebbe un errore enorme. Dobbiamo invece prendere la bella dose di autostima e continuare a premere, perché tra Coppa Italia e campionato non ci sono pause".