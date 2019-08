Domani la Roma gioca contro il Real Madrid. Subito dopo questa amichevole di lusso ci sarà l'incontro tra il ds Petrachi e l'agente di Zaniolo. All'ordine del giorno c'è la trattativa per il rinnovo del contratto: la Roma parte da una base da 1,7 milioni di euro netti all'anno più bonus, mentre Zaniolo chiede 2,5 milioni a stagione. Intanto, ieri si sono rincorse a lungo le voci di un blitz nella capitale del fratello-agente di Higuain. Che avrebbe incontrato esponenti della dirigenza giallorossa (o l'allenatore Fonseca?) in un albergo a metà strada tra l'Eur e Trigoria. Incontro subito smentito, ma è chiaro come Juve e Roma lavorino insieme su tanti fronti...